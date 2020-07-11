«Мусорный» пожар в Ереване занял солидную площадь столицы

Общество

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В МЧС Армении третий день ведут противостояние с огнем на одной из самых больших мусорных свалок в Ереване. Пожар произошел в окраинном районе Нубарашен.

Работающие на месте возгорания пожарные используют также около десяти единиц техники, в том числе, четыре водовоза. В пресс-службе ведомства также заявляют о том, что площадь возгорания достигает четырех гектаров. «Пожарные использовали около 314 тонн воды» - подчеркнули в Главном управлении МЧС по Еревану.

О пожаре на нубарашенской свалке стало известно после получения сигнала на пульт дежурного национального центра кризисного управления. Борьба с огнем началась вечером 9 июля и продолжается по сей день.