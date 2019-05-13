Мундепы Академического района порвали подписи жителей
Мундепы Академического района порвали подписи жителей

Группа оппозиционных депутатов развернула активную общественную кампанию против строительства новой станции метрополитена

Муниципальный депутат Академического района Москвы Нодари Хананашвили признал, что его коллеги Наджеда Жуйкова и Маргарита Шеффер порвали подписи жителей, выступивших за строительство новой станции метро. Противоправные действия мундепов Хананашвили назвал «попыткой предотвращения преступления», сославшись на то, что подписи были якобы поддельными. Об этом он заявил на встрече главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова со слушателями. Ранее видео, запечатлевшее этот факт, попало в сеть.

Группа оппозиционных депутатов Академического района, в том числе Жуйкова, Хананашвили и Шеффер, развернула активную общественную кампанию против строительства новой станции метрополитена. Основным аргументов мундепов стала якобы низкая глубина залегания новых станций. Эту информацию в своем Telegram-канале опроверг Алексей Венедиктов. 

На той же встрече Венедиктова со слушателями еще один депутат Академического района Левон Смирнов попытался обвинить журналиста в некомпетентности в связи с его позицией по строительству новой станции метрополитена. Однако сам в ответ не смог назвать количества жителей, выступивших против подземки, ограничившись терминами «большинство» и «все». В свою очередь, Венедиктов обвинил мундепов Академического района во лжи.

«Не надо лгать своим жителям. Вы можете выступать против метро, за метро, за зеленые насаждения или за автостоянки. Я говорил только об одном: лгать не надо – там 30 метров залегания. Не хотите метро – хотите ездить на автобусах и на такси, ради бога. Лгать не надо. И в этом я компетентен», – осадил мундепа Венедиктов.

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События: общество
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