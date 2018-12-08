Москву замело. Реагентами

Пришла зима, а вместе с ней и её верная спутница: соль. Прошедшие снегопады как следует припорошили дороги и тротуары свежим декабрьским снежком. А дворники от души добавили реагентов, лопатами. Москвичи жалуются, что в некоторых местах дороги посыпают по три раза на дню, несмотря на то, что снега там уже нет, и сетуют, что уже через месяц придётся вновь бежать в магазин, за новой парой обуви. Может ли столица обойтись без соли и как защитить своё здоровье и обувь от вредной химии?

Специалисты угрозы здоровья горожанам от реагентов не видят. Как рассказал журналистам руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в Правительстве Москвы каждый раз спрашивают у аллергологов, иммунологов и педиатров – растёт ли количество аллергических реакций? И получают ответ: прямой связи с количеством реагентов и испарений нет. Стало быть, и данных о том, что они отрицательно влияют на здоровье людей. А вот рост травматизма в зимний период из-за гололедицы – эта цифра очень хорошо просматривается в отчётах. Так что без соли в таком крупном мегаполисе, увы, не обойтись.

Однако многие владельцы собак не согласятся с выводами о том, что человеку и домашним животным соляной рассол на дорогах не страшен. Многие вынуждены выгуливать своих питомцев в специальной обуви. В некоторых российских городах вместо солей применяют другие химические реагенты, и тогда лапы действительно могут страдать, вплоть до ожогов. Соль опасна для тех животных, у которых есть болезни кожи или травмы на лапах. Чтобы избежать последствий контакта с солью, нужно надевать на собаку обувь. А здоровым псам достаточно помыть лапы после прогулки, уверяют ветеринары.

Хуже приходится растениям. Солёный снег, скапливаясь на обочинах и газонах, угнетает растения, и каждый год газон приходится высаживать заново, тратя немалые деньги. Помните историю про то, как в Москве не распустились почки на дорогущих деревьях из немецких питомников, которыми озеленили столичные улицы? Возможно, причина именно в реагентах, считает Борис Самойлов, кандидат биологических наук, член общественного и экспертного советов при Департаменте природопользования и экологии города Москвы.

«Проектировавший озеленение Тверской улицы известный ландшафтный архитектор из тёплой Голландии вряд ли мог вообразить, что снег на московских улицах убирают с помощью ядовитых химических реагентов, а потому высаженные вблизи проезжей части деревья обречены на неминуемое умирание. Зато принимавшие решение официальные лица из Правительства Москвы обязаны были, прежде чем изымать из бюджета сотни миллионов, если не миллиарды рублей, удостовериться в пригодности этого проекта для наших условий», - полагает учёный. Но, к слову, использование реагентов в парках и возле детских площадок строжайше запрещено: там снег должны убирать только вручную.

Сильнее всего страдает обувь горожан. Сколько можно покупать новую зимнюю обувь каждый сезон, возмущаются люди. Тем более, зимняя обувь достаточно дорогая, в особенности из натуральных материалов.

Как уверяют специалисты, как раз натуральная обувь лучше всего переносит соль на дорогах, если обработать её правильной косметикой, на основе воска. И лучше брать обувь из кожи. А вот замша и нубук пропиток боятся, так что разводы гарантированы.

Впрочем, эксперты признают, что солевые реагенты, применяемые в Москве и ряде других крупных городов, действительно могут быть вредными. В том случае, если химию применяют не по инструкции, попросту говоря – щедро сыплют лопатами. Власти предлагают горожанам жаловаться на подобные случаи, для этого на портале мэра даже создан специальный раздел - «Избыточное/неравномерное применение реагентов».

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