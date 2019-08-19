Москву раскрасили огнями фейерверков

В эти выходные в Братеевском каскадном парке прошел пятый международный Фестиваль пиротехнического искусства «РОСТЕХ», который в этом году посвящен театральному искусству. Ведущие пиротехники со всего мира собрались, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего.

Зрители увидели выступления восьми команд: России, Франции, Испании, Аргентины, Пакистана, Португалии, Италии и Канады. Профессиональное жюри оценивало целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов).

По итогам зрительского голосования, победила, конечно же, команда России. Ура! А на втором месте - команда из Португалии. Всего во время шоу в небо выпустили почти 60 тысяч залпов, высота фейерверков составила 200 метров.

Как это было - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».