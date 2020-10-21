Новости Общество
Общество
Москвичка отдала годовалую дочь бомжам в подземном переходе
21 октября, 2020 11:08
1 мин
фото: Flickr
Москвичка отдала свою годовалую дочь бомжам в подземном переходе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
Инцидент произошел 16 октября. В подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект» 29-летняя женщина отдала незнакомцу спящую в коляске годовалую дочь. В полицию о пропаже ребенка сообщила сестра девочки по отцу. Она указала ее приметы. Полиция нашла ребенка у мужчин без определенного места жительства.
В прокуратуру направлен иск о лишении матери родительских прав, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жители Фрунзенского района нашли малыша, которого кто-то оставил без присмотра на скамейке.
поддержать проект
1 мин