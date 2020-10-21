Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Москвичка отдала годовалую дочь бомжам в подземном переходе

Дмитрий Байков
21 октября, 2020 11:08
1 мин
1
фото: Flickr

Москвичка отдала свою годовалую дочь бомжам в подземном переходе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Инцидент произошел 16 октября. В подземном переходе около станции метро «Рязанский проспект» 29-летняя женщина отдала незнакомцу спящую в коляске годовалую дочь. В полицию о пропаже ребенка сообщила сестра девочки по отцу. Она указала ее приметы. Полиция нашла ребенка у мужчин без определенного места жительства.

В прокуратуру направлен иск о лишении матери родительских прав, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге жители Фрунзенского района нашли малыша, которого кто-то оставил без присмотра на скамейке.

темы
Москва
Россия
общество
дети
бомжи
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!