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В Наро-Фоминске суд арестовал 47-летнюю москвичку, обвиняемую в заказном убийстве собственного отца. Она готова была отдать киллерам 1,5 миллиона рублей.

По данным следствия, женщина пошла на данное преступление из-за раздела двух квартир в столице. К отцу обвиняемая испытывала неприязненное отношение. Чтобы заполучить недвижимость, она нашла через Интернет киллера, обещала заплатить ему крупную сумму денег. Об этом стало известно правоохранительным органам. После этого все разговоры с предполагаемым «убийцей» проходили под контролем полицейских.

Она рассказала киллеру об отце, в том числе о том, где его можно найти, передала фотографию, перчатки и пакет с электрошокером. Правоохранители, в свою очередь, рассказали обо всем отцу женщины. Он согласился принять участие в эксперименте по инсценировке его убийства.

«В тот же день, обвиняемая передала за убийство отца денежную сумму в размере 180 тыс. рублей, после чего была задержана. Ее заключили под стражу», – сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

Ранее сообщалось, что благодаря сделке со следствием российский киллер избежал пожизненного срока.