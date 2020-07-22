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Москвичи смогут увидеть пролет кометы Неовайз
22 июля, 2020 23:27
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Фото: pixabay.com
Сегодня ночью произойдет уникальное астрономическое событие, которое в следующий раз можно будет наблюдать лишь через 7 тысяч лет.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут проследить за огромной кометой Неовайз, которая пролетает над Землей.
От небесного тела до нашей планеты больше ста миллионов километров, однако комета настолько большая и яркая, что увидеть ее можно невооруженным взглядом.
Неовайз пролетит под созвездием Большой Медведицы, сообщает «Рент ТВ».
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