Москвичи смогут увидеть пролет кометы Неовайз

Общество

Фото: pixabay.com

Сегодня ночью произойдет уникальное астрономическое событие, которое в следующий раз можно будет наблюдать лишь через 7 тысяч лет.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут проследить за огромной кометой Неовайз, которая пролетает над Землей.

От небесного тела до нашей планеты больше ста миллионов километров, однако комета настолько большая и яркая, что увидеть ее можно невооруженным взглядом.

Неовайз пролетит под созвездием Большой Медведицы, сообщает «Рент ТВ».