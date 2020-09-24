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Москвичи пожаловались на вымогательства за «открытие гробов» с умершими от COVID-19

Лилия Караева
24 сентября, 2020 11:50
2 мин
Гроб
Piqsels.com

Москвичи пожаловались на вымогательства при захоронении родственников, которые скончались от коронавируса. За «открытие гроба», чтобы убедиться, не перепутали ли тело, с них потребовали 25 тыс. рублей.

Об этом рассказал москвич Сергей Новиков. Его 72-летняя мать скончалась 1 сентября. В морге ГБУ «Ритуал» ему заявили, что похороны проходят по строгим правилам: тело заворачивают в два пакета и кладут в герметичный гроб, который нельзя открывать.

«Он (санитар - прим.) сказал, что если мы хотим посмотреть тело перед его упаковкой в пакеты и убедиться, что это точно наша мама, что тело не перепутали, надо платить», — поделился москвич.

Похожую историю рассказал другой житель столицы Андрей Петров: в морге ему также сообщили, что открытое прощание возможно только за дополнительную плату. Тело обещали обработать и сделать безопасным. Стоимость услуги составляет 25 тыс. рублей.

«Открытые медиа» обзвонили четыре ритуальных агентства, где также согласились провести открытое прощание за доплату.

В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения действовали с марта, но в сентябре их отменили.

В апреле сообщалось, что из-за коронавируса в Москве закрыли кладбища.

темы
Москва
коронавирус
похороны
вымогательство
2 мин