Москвичи отметили День семьи, любви и верности
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Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

Фоторепортаж с фестиваля «Московская семья» в Царицыно

В России 8 июля отмечается день семьи, любви и верности. Этот праздник отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем почитания православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью — Февронию, живших приблизительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу. 8 июля считается альтернативой западному Дню святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

А 7 июля специальную программу ко Дню семьи, любви и верности подготовили в музее-заповеднике «Царицыно». Накануне праздника там прошёл фестиваль «Московская семья», гости которого смогли послушать выступления известных артистов, посетить мастер-классы и поучаствовать в спортивных состязаниях.

Перед гостями у сцены Большого Царицынского моста выступили Дмитрий Маликов, Лариса Долина и другие музыканты. Как прошёл праздник - смотрите в фоторепортаже «Русской Планеты».

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