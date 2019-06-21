Москвичи окунулись в атмосферу индийского базара
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Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

Фото: Сергей Рыжик / Русская Планета

Индийский фестиваль Delhi базар в Москве. Фоторепортаж

В эти выходные москвичи и гости столицы смогут окунуться в волшебную атмосферу настоящего индийского базара. На территории Измайловского кремля начал свою работу индийский маркет и фудкорт«Delhi базар».

На фестивале можно отведать национальные индийские блюда, купить ароматные специи или настоящий шёлк ручной работы индийских мастериц, а также поучаствовать в мастер-классах и насладиться развлекательной программой.

Как прошёл первый день работы фестиваля - в репортаже «Русской Планеты».

Как добраться: 

Кремль находится в 10-ти минутах пешком от метро Партизанская. Адрес: Измайловское шоссе, 73Ж.

«Delhi базар» расположится на центральной площади Кремля и по улице, справа от сцены.

Время работы ярмарки:

21 июня  с 13:00 до 20:00

22-23 июня 12:00 до 20:00

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