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Общество
Москвичи больше не могут доверять крыше над головой
15 ноября, 2020 19:55
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Многоэтажный жилой дом в центре Москвы оказался в режиме чрезвычайной ситуации. У строения загорелась крыша.
«Пятнадцатого ноября в 17.53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где по предварительной информации происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома», - приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС.
Пока точная площадь возгорания неизвестна.
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