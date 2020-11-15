Москвичи больше не могут доверять крыше над головой

Flickr

Многоэтажный жилой дом в центре Москвы оказался в режиме чрезвычайной ситуации. У строения загорелась крыша.

«Пятнадцатого ноября в 17.53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где по предварительной информации происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома», - приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы МЧС.

Пока точная площадь возгорания неизвестна.