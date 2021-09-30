Москвичей ждёт «марсианский» октябрь и золотая осень
Октябрь в столице обещает быть «марсианским», рассказал «РИА Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Это означает, что до середины месяца дефицит осадков может достигать 60%, со взвесью пыли, чуть теплее нормы.
Сравнение с Марсом неслучайно: для этой планеты характерна низкая влажность и постоянная взвесь пыли. Сентябрьских дождей в первой половине октябре ждать не стоит, обнадёживает Тишковец. «По температуре первая половина октября будет чуть теплее, буквально положительное отклонение от нормы 0,5-1 градус», – подытожил он.
После 15 октября в Москве начнётся климатический октябрь: и по осадкам, и по температуре - строго в норме. «Средняя температура для Москвы ночью плюс 2,1, днем плюс 8,2. А по осадкам норма 59 миллиметров», – напомнил синоптик.
Из-за малой вероятности заморозков в октябре продержится золотая осень с большим количеством солнечных дней.