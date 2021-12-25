Москвичей в выходные накроет снег и штормовой ветер, «балтийский синдром» и барическая пила
Североатлантический циклон «Квинтинус» принес в субботу, 25 декабря ухудшение метеоусловий. Это на себе почувствуют жители Москвы и Московской области.
Об этом в интервью «Русской планете» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Дневная температура в Москве будет минус 4 - 6°C, по области минус 3 - 8°C. Однако сильный ветер и высокая относительная влажность воздуха создаст эффект «балтийского синдрома», когда температура воздуха по ощущениям будет казаться на 6 - 8 градусов ниже реальной.
«Погода успокоится лишь к вечеру субботы. Кроме того, к полудню субботы показания барометров рухнут на самое барическое дно с нынешних 740 до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, потом снова начнет стремительно расти, и уже в ночь на воскресенье атмосферное давление составит 735 ртутного столба. Это настоящая барическая пила, синусоида, которая негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», - рассказал Тишковец.
В воскресенье холод усилится, ночью московский регион накроет гребень антициклона - морозы окрепнут до минус 11 - 16°C, местами остаточный небольшой снег. Днем в воскресенье минус 5 - 7°C в Москве и минус 5 - 10°C в Подмосковье. Постепенно придет теплый фронт с небольшим снегом.