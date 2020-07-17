Москвичей предупредили о плохой погоде и пробках

Общество

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В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности.

Гидрометцентр предупредил о потенциально опасной погоде, которая придет в регион в пятницу вечером, сообщается о сильном тумане.

Традиционно сложную дорожную ситуацию накануне предстоящих выходных усугубит плохая погода, пишет «РИА Новости». В Москве в сторону области ожидаются пробки до 9 баллов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.