Общество
Москвичей предупредили о плохой погоде и пробках
17 июля, 2020 14:44
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фото: Flickr
В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности.
Гидрометцентр предупредил о потенциально опасной погоде, которая придет в регион в пятницу вечером, сообщается о сильном тумане.
Традиционно сложную дорожную ситуацию накануне предстоящих выходных усугубит плохая погода, пишет «РИА Новости». В Москве в сторону области ожидаются пробки до 9 баллов, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
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