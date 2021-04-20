Москвичей позвали в ЦУМ за прививками от коронавируса

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С 21 апреля москвичи могут вакцинироваться от коронавируса в ЦУМе. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова рассказала, что кроме ЦУМа вакцинация начнется еще в двух торговых центрах. Она отметила, что практика показывает эффективность размещения прививочных пунктов в подобных точках.

Кроме ЦУМа прививку от коронавируса можно будет получить в торговых центах «Шангал» и «XL Дмитровка». Вакцинация будет проводиться бесплатно и без предварительной записи, пишет «РИА Новости».