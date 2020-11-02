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Москвичей начнут штрафовать за ремни и разговоры по телефону

Марьям Ибрагимова
2 ноября, 2020 15:29
2 мин
Фото: pochemuha.ru
Фото: pochemuha.ru

В Москве начнут по всей строгости отчитывать водителей за использование телефона в дороге и непристегнутый ремень. Причем фиксировать нарушения будут специальные дорожные камеры. Пока по городу их установят в количестве восьми штук. Где именно они будут расположены – неизвестно.

В Telegram-канале столичного Департамента транспорта сообщается, что система уже прошла испытания. Камеры были установлены еще в феврале текущего года и работали в тестовом режиме, штрафы за этот период не выносились. Отмечается, что камера безошибочно выявляет на кадрах руль, руки, ремень безопасности и проч.

«Современная дорожная камера может делать до 25 высококачественных фотографий в секунду. Каждая фотография проходит анализ при помощи нейронных сетей, – говорится в сообщении. – Комплекс самостоятельно формирует материал, на основании которого инспектор вынесет постановление. Результаты работы будут контролировать сотрудники Дирекции фотовидеофиксации ЦОДД и УГИБДД».

Так, за непристегнутый ремень водитель может получить штраф в размере одной тысячи рублей, а за использование телефона в дороге – полторы тысячи рублей. Сказано, что отвечать на мобильные звонки можно, но только при помощи специальных устройств, позволяющих не отрывать руки от руля.

темы
Москва
штрафы
водители
Дептранс
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