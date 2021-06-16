Москвичам снова разрешили использовать по назначению скамейки
Москвичам снова разрешили использовать по назначению скамейки, которые расположены в городских парках. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Скамейки, размещенныена территориях общегородского значения, исключены из списка городской инфраструктуры, которой запрещено пользоваться в столице 13-20 июня, следует из сообщения.
Несмотря на разрешение пользоваться скамейками, запрет на прочие объекты по-прежнему сохраняется. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ, ограничивающий использование объектов городской инфраструктуры на территориях парков. Под запрет попали детские площадки, спортивные площадки, а также беседки и прочее оборудование для отдыха, сообщает «360».
Коронавирус мутирует активно и быстро приспосабливается. Те, кто был невосприимчив до этого к инфекции, начнут заражаться.
Об этом в интервью «Русской планете» заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Специалист также заявил, что достаточно было лишь соблюдать масочный режим и вести себя в общественных местах так, чтобы не заразиться коронавирусом. Однако люди расслабились и не соблюдали элементарных правил защиты от вируса.