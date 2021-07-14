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Москвичам сделают татуировки с QR-кодами
14 июля, 2021 09:26
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Москве запущена опция создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Москвичи смогут выбрать эскиз из шести доступных вариантов.
Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo для посещения кафе и ресторанов запустил опцию создания временных татуировок. Сделать ее смогут граждане привитые от коронавируса или перенесшие инфекцию в последние полгода.
Татуировка не боится воды и будет держаться на теле две недели, пишет «РИА Новости».
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