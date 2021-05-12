Москвичам пора доставать сапоги: столицу накроет ливнями почти на неделю

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В Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней будут идти ливни и местами грозы. Ожидается выпадение 22 мм осадков в Москве и до 60 мм в Подмосковье. При этом температурный режим не изменится. Об этом сообщил ведущий сотрудник метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сейчас нас уже потихоньку начинают локальные дожди и грозы накрывать, - сообщил метеоролог. - Это не собьет температуру - все равно она будет колебаться около 20-градусной отметки, <...> но с короткими ливневыми дождями».

По словам Тишковца, к вечеру 12 мая ливни пройдут везде. Сейчас сильный дождь уже замечен на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы.

Он добавил, что в ближайшие пять дней в Москве выпадет 22 мм осадков, в Подмосковье - до 30-60 мм.

Тишковец отметил, что май 2021 года станет одним из самых влажных за всю историю погодных наблюдений.

«С учетом того, что в Москве уже выпало 57 мм при норме 51 мм, то есть мы уже за первую декаду исчерпали весь месячный лимит осадков, этот май будет одним из самых влажных», - приводит его слова «ТАСС».