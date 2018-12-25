В Москве и области повышают тариф на газ и электроэнергию

С 1 января 2019 года стоимость одного киловатт-часа для городского населения в Москве (в том числе, в ТиНАО) в домах, оборудованных газовыми плитами, составит 5 рублей 47 копеек, в домах с электроплитами – 4 рубля 37 копеек.

В Подмосковье – 5 рублей 38 копеек и 3 рубля 77 копеек соответственно.

Одноставочные тарифы для сельского населения в Москве (ТиНАО) составят 3 рубля 83 копеек, в Московской области – 3 рубля 77 копеек за киловатт-час.

В соответствии с постановлением Правительства РФ о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ стоимость электрической энергии в 2019 году будет изменяться дважды: 1 января и 1 июля.

Совокупное допустимое повышение будет соизмеримо с единоразовыми повышениями тарифов предыдущих лет.

АО «Мосэнергосбыт» напоминает, что передать показания электросчётчиков можно любым удобным способом: в Личном кабинете клиента ЛКК-МЭС.РФ; через мобильное приложение «Мосэнергосбыт»; с помощью чат-бота на сайте АО «Мосэнергосбыт»; с помощью чат-бота в Viber; позвонив в Контактный центр по телефону: +7 (499) 550-9-550 (круглосуточно в автоматическом режиме); через терминалы передачи показаний в клиентских офисах АО «Мосэнергосбыт» и ООО «МосОблЕИРЦ».

Также энергетическая компания рекомендует успеть передать показания приборов учёта электроэнергии и оплатить счета до повышения тарифов.

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