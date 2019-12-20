Москва под ударом. Разборка ФСБ или теракт?

Сегодня 20 декабря – День работников органов безопасности Российской Федерации. По этому случаю вчера в Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный вечер. На него приехал президент РФ. «Это праздник сильных, смелых, волевых людей, которые защищают Россию от внутренних и внешних угроз, оберегают ее конституционный строй и суверенитет, отстаивают национальные интересы нашего государства», - сказал, в частности, Владимир Путин.

И надо же было такому случиться, что вскоре его слова обрели конкретику. В центре Москвы, около дома 12 по улице Большая Лубянка, предположительно в 18.10 завязалась перестрелка. Президенту тут же доложили об этом. Неизвестно, как он воспринял это сообщение. Скорее всего, хладнокровно – Путин, бывший разведчик и сам в прошлом председатель Федеральной службы безопасности не привык выдавать своих чувств…

Однако, происшедшее ошеломляет. Даже трудно припомнить, когда выстрелы грохотали в районе Лубянки. Да и случались ли здесь вообще перестрелки?! Но не это главное, а то, что о кровавом инциденте поступает очень противоречивая информация. Сообщалось, что погиб один сотрудник ФСБ, еще четверо, в том числе, один из прохожих ранены. Сколько же было стрелков – один, три или больше? Кто были эти люди, и какие цели они преследовали?

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в ФСБ, спецслужбы знали о готовящемся теракте 20 декабря в праздничный для сотрудников госбезопасности день, но не было известно, где оно произойдет…

Картина вчерашнего инцидента по вчерашней же информации выглядела примерно так. По словам одного из очевидцев перестрелки, незадолго до случившегося к зданию ФСБ на Кузнецком мосту подъехала некая черная машина. Вскоре раздались выстрелы.

Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу из автоматов. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. Третий выбежал на улицу, где продолжил пальбу. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной.

Опять же, согласно вчерашней информации террорист добежал до конца улицы Кузнецкий мост, свернул на площадь Воровского. Продолжив пальбу, он двинулся по улице Большая Лубянка, где забаррикадировался в одном из помещений дома №2. Оттуда он периодически вел огонь по прибывшим бойцам ФСБ и ОМОН. В ходе перестрелки, в 19.15, он был убит

Сегодня картина изменилась. Говорят уже об одном ликвидированном террористе - 39-летнем жителе Подольска Евгении Манюрове. Он вел огонь из охотничьего карабина «Сайга». Кроме того, у него был пистолет и нож…

Был ли стрелок профессионалом? Не понятно, но, судя по видеозаписи, вел он себя хладнокровно. Но неужели это был безумный одиночка? В это трудно поверить. Может, террорист рассчитывал на помощь, которая по каким-то причинам не подоспела? Не исключено, что его сообщники были среди прохожих…

Видео с места трагедии напоминают кадры сюрреалистического фильма: люди, спешащие по своим делам на фоне праздничных огней и -звуки выстрелов. Сначала они их не пугают. Но постепенно люди понимают, в чем дело – начинается паника, люди с криками разбегаются. Впрочем, некоторые останавливаются, решив узнать, в чем дело. Иные подумали, что идет запуск фейерверков, и невольно оказались в самом эпицентре побоища.

Информация, полученная сегодня, практически не проясняет картины происшедшего. Убитого террориста уже назвали неадекватным, нервнобольным, имевшим подозрительные связи. Между прочим, в свое время он окончил Российскую академию правосудия.

Можно предположить все, что угодно. Например, то, что террористами – или террористом - оказались сторонники ИГИЛ, запрещенной в России организации. Или это представители какой-то доселе не известной террористической организации. Впрочем, деталей пока нет. Насчет следов – неведомо. Поживем – увидим и, может, быть что-то узнаем

ФСБ привычно угрюмо молчит. И не просто так. Вероятно, представители ведомства, прежде чем обнародовать информацию, отправили ее «наверх». И пока журналистам приходиться кормиться объедками – сплетнями, домыслами, версиями. Профессиональных комментариев мало. Может, для того чтобы не разжигать панику перед новогодними праздниками?

Вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа», участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске Алексей Филатов считает, что произошедшее - четко организованный, спланированный террористический акт. Он сомневается, что за преступлением стоят службы безопасности Украины, так как методы и почерк не совпадают. Это напоминает теракты «Аль-Каиды», ИГИЛ, «Талибана» и бывшего подполья Северного Кавказа.

В соцсетях оживленно комментируют случившееся. Многие недоумевают, как ведомство, призванное решать задачи по обеспечению безопасности страны, не может защитить даже себя, не говоря уже о рядовых гражданах.

Политик Владимир Милов на своей странице Facebook пишет: «Отличие сегодняшнего теракта - в том, что у меня ряд друзей были на месте событий и я узнал о стрельбе на Лубянке из их сториз, прежде чем посмотрел новости. Так вот, снятый ими видеоряд дает определенные представления о действиях силовых структур. Если коротко - эти действия были предельно дезорганизованы, в режиме "стадо баранов"».

Другой политик Михаил Ходорковский вспомнил слова Путина, которые он произнес на вчерашней пресс-конференции - в частности, о том, что в стране наступила «ситуация внутренней стабильности» и что РФ 2000 года и сегодняшняя Россия - две разные страны

Во вчерашнем выступлении на праздновании Дня работников органов безопасности Российской Федерации президент РФ призвал более активно противодействовать экстремизму: «Насколько разрушительной для государства и общества может быть эта угроза, мы видим на примере ряда зарубежных стран. Да и свой печальный совсем недавний исторический опыт мы не должны забыть…

Теперь свои профессиональные навыки сотрудникам ФСБ придется вспомнить. Во всяком случае, Москва рассталась с предновогодним спокойствием. Стало известно, что вчера уже стреляли в одном из дальних районов Москвы - Марьино. Сотрудники силовых служб проверяют возможную связь этого события с инцидентом на Лубянке.