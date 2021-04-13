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Москва сегодня побьет температурный рекорд
13 апреля, 2021 08:15
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Pixabay
Синоптики прогнозируют сегодня, 13 апреля самый теплый день в Москве. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в Москве сегодня будет побит температурный рекорд. Температура повысится до плюс 23 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается.
В Московской области ожидается от 19 до 24 градусов тепла, пишет «РИА Новости».
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