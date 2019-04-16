Москва Самокатная
Фото: Electrojack.ru

Фото: Electrojack.ru

Около 3% столичных жителей готовы использовать для поездок самокат

С сервисами аренды самокатов, как электрических, так и мускульных, российская столица познакомилась летом прошлого года, когда сразу несколько компаний стали развивать на улицах города свои сервисы по аренде самокатов. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, прокат становится все популярнее у москвичей, «они берут самокат, чтобы добраться от дома до станции метро и до работы».

Все чаще в Москве, как в США и Европе, проводятся и «самокатные» экскурсии: экскурсанты на самокатах гораздо быстрее, чем пешком, могут добраться от одной достопримечательности до другой.

Как решить проблему «последней мили»

Пересаживаться на самокаты Москва, а вслед за ней и Петербург, и Сочи, и Краснодар начали пару лет  назад. Самокаты, как обычные мускульные, так и электрические, видны на улицах все чаще. И, похоже, современным городам без таких средств передвижения уже не обойтись. Дело тут не только в моде.

Мегаполисам по всему миру нужны новые транспортные средства и новые транспортные сети

Причин тут несколько:

1. Проблема преодоления «последней мили»: темп нашей жизни ускоряется, добраться до конечной точки маршрута от станции метро или остановки другого городского транспорта нам хочется быстрее. Тратить лишнее время на пешую прогулку у многих желания не возникает.

2. Пробки, борьба с которыми заходит в тупик, и далеко не только в российской столице.

3. Здоровый образ жизни, которого придерживается все больше людей, а поездка на самокате, даже электрическом, гарантирует большую физическую активность, чем на автомобиле.

4. Экология как основная проблема городов: автотранспорт не в чести у тех, кто заботится об окружающей среде.

«Птичка», ставшая «единорогом»

Чтобы решить проблему «последней мили» с помощью самокатов, современным городам нужна сеть шеринговых, или, проще говоря, арендных станций. Самокат должен быть доступен для аренды в любом месте, где есть высокий транспортный поток.

Идея шеринга микротранспорта сейчас активно реализуется в США: Нью-Йорк, Сан-Франциско и Вашингтон переживают настоящий «самокатный бум», там за прокат самокатов уже взялись такие известные сервисы, как Uber и Lyft, а также три стартапа — Bird, LimeBike и Spin, которые совместно привлекли от инвесторов 225 млн долларов и стали «единорогами» (стоимость каждой из этих молодых компаний за короткий срок перевалила за миллиард долларов).

Повторит ли Россия путь Америки в развитии микротранспорта?

Главная проблема, с которой сталкиваются сервисы по аренде самокатов в США, — это безопасность движения. Bird, LimeBike и Spin предлагают в пользование клиентам электросамокаты, развивающие скорость до 40 км в час

Когда компания Bird начинала работать в Санта-Монике, всего за месяц с небольшим — с января по начало февраля 2018 года — ее клиенты 281 раз нарушили порядок на дороге, спровоцировав 8 аварий. И городской суд обязал компанию выплатить штраф в размере 300 тысяч долларов. А власти Сан-Франциско даже временно ограничили число самокатов Bird и других аналогичных сервисов до 500 штук на одну компанию. В США всерьез говорят о необходимости получения специальных разрешений на работу и введении прав на пользование микротранспортом.

Мы поедем своим путем

В целом по уровню развития микротранспортной сети Россия сейчас почти не отстает от США. Первой над созданием автоматических самокатных станций и специальной IT-платформы в столице начала работать компания Samokat Sharing еще в 2015 году.

Сейчас, по оценкам компании, Москве нужна сеть из 5 тысяч микротранспортных станций, на которых будут припаркованы 50 тысяч самокатов

Примерно 2−3% горожан, совершающих сейчас короткие поездки на общественном транспорте или личном автомобиле, смогут легко проехать на электрическом или мускульном самокате те же несколько автобусных остановок или даже 2−3 станции метро. Пусть под открытым небом в Москве пользоваться микротранспортом можно примерно 7 месяцев в году, зато он круглый год востребован в закрытых помещениях — на больших выставочных пространствах, в офисных и торговых центрах, где людям тоже нужно передвигаться быстро.

Сейчас в Москве работает сеть из 35 станций проката в центре города, в районе Якиманка и у Парка Горького

Однако сезон еще не открыт, в апреле - начале мая начнется новый сезон самокатов. Компании, которые занимаются арендой самокатов, увеличат свои сети до нескольких тысяч самокатов. И вот предварительный прогноз: на самокатах в этом году по столице хоть раз прокатятся десятки тысяч человек.

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События: общество
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