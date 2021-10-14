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Москва приблизилась к рекордному июльскому показателю по заражениям COVID-19
14 октября, 2021 12:31
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pharmhim.com
За прошедшие сутки в столице заразились коронавирусом 6712 человек. Больше заболевших было выявлено 4 июля – тогда заболели 7624 жителя Москвы.
За сутки от коронавируса в Москве скончались 72 человека, выздоровели — 3136.
С начала пандемии в Москве было зафиксировано около 1,7 млн случаев заражения COVID-19. По информации оперштаба, примерно 30 тысяч человек умерли. Выздоровевших – более 1,5 млн горожан.
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