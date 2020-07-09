По состоянию на 9 июля 10:35
Заболевших707 301
За последние сутки6 509
Выздоровело 481 316
Умерло10 843
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Москва открывает все культурные места с 1 августа

Дмитрий Байков
9 июля, 2020 13:02
1 мин
1
фото: Pixabay

С 1 августа будут открыты все кинотеатры, концертные залы и театры.

Согласно указу мэра Москвы, это произойдёт в случае заполненности зала не более чем на 50 процентов из 3 тысяч возможных, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Будет увеличено и число зрителей спортивных мероприятий с 10 до 50 процентов также с 1 августа.

Тем временем авиасообщение между Россией и наиболее популярными зарубежными курортами возобновится не раньше конца сентября—октября этого года, следует из оптимистичного сценария.

темы
Москва
общество
Россия
1 мин