Москва открывает все культурные места с 1 августа

Общество

фото: Pixabay

С 1 августа будут открыты все кинотеатры, концертные залы и театры.

Согласно указу мэра Москвы, это произойдёт в случае заполненности зала не более чем на 50 процентов из 3 тысяч возможных, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Будет увеличено и число зрителей спортивных мероприятий с 10 до 50 процентов также с 1 августа.

Тем временем авиасообщение между Россией и наиболее популярными зарубежными курортами возобновится не раньше конца сентября—октября этого года, следует из оптимистичного сценария.