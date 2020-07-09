Общество
Москва открывает все культурные места с 1 августа
9 июля, 2020 13:02
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фото: Pixabay
С 1 августа будут открыты все кинотеатры, концертные залы и театры.
Согласно указу мэра Москвы, это произойдёт в случае заполненности зала не более чем на 50 процентов из 3 тысяч возможных, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Будет увеличено и число зрителей спортивных мероприятий с 10 до 50 процентов также с 1 августа.
Тем временем авиасообщение между Россией и наиболее популярными зарубежными курортами возобновится не раньше конца сентября—октября этого года, следует из оптимистичного сценария.
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