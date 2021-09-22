Москва хочет спасти Пресненский район от загрязнения деревьями и кустарниками
В парке Декабрьского восстания на станции «Улица 1905 года» высадят более 500 кустарников и 130 деревьев, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Это станет логичным продолженим благоустройства на улице Красная Пресня и Звенигородском шоссе до Третьего транспортного кольца.
Столичные власти хотят восстановить исторический облик парка. Так уже восстановлена старинная ограда, сохранившаяся с 1940-1950-х годов XX века. Также будут проведены озеленительные работы. Предполагается, что зелёный массив спасёт климат мегаполиса.
В парке обустроены около 45 тысяч кв. м газонов и цветники, сделаны четыре детские и три спортивные площадки. В парке появилось более 330 опор освещения и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, 25 камер видеонаблюдения.
Ранее в Москве завершилось благоустройство Острова Балчуг.