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«Москва – не Содом, п******ы, гоу хом!»: москвичи просят дипломатов США покинуть столицу
6 марта, 2022 17:58
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Flickr
У американского посольства в центе Москвы сегодня, 6 марта проходит акция протеста.
Люди остановили автомобили напротив посольства США и, размахивая российским флагами, призывают американских дипломатов покинуть столицу России и вернуться на родину.
Митингующие кричат: «Москва – не Содом, п*****ы, гоу хом!», - сообщает телеграм-канал «Выпускайте Z Кракена!».
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