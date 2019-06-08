Московское «Яблоко» теряет лидеров

Экономист Михаил Меньшиков вышел из партии «Яблоко» и заявил о своем намерении баллотироваться в Московскую городскую думу.

«Только что я, в соответствии с уставом партии “Яблоко”, публично заявил о своем выходе из членов партии. Мне вдвойне горько наблюдать, как руководство партии “Яблоко” в погоне за ростом численности, а не качества рядов членов партии, широко открыло двери для вхождения в Московское отделения “Яблока” политических болтунов, демагогов и “политических паразитов” во главе с г-ном Кацем и его сторонниками. Не делать ничего для москвичей, в том числе и своих избирателей, а паразитировать и “лезть наверх” по партийной лестнице – вот принцип Каца, Брюхановой и иже с ними», – написал на своей странице в Facebook Михаил Меньшиков.

Причиной такого поступка стали внутренние противоречия в «Яблоке», в частности, конфликт Меньшикова с одним из главных претендентов на пост главы московского отделения партии Максимом Кацем.

«Кац решил использовать свое влияние на руководство “Яблока” и заявил, в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, свою “правую руку”, такого же “политического паразита” – А.Брюханову. Я не хочу, чтобы в Мосгордуму “въезжали” политические карьеристы, которые всей своей депутатской работой в районе Щукино доказали, что им наплевать на проблемы своих избирателей… Я уверен, что Брюханова предаст интересы жителей, как она уже это сделала в Щукино. Я не могу допустить того, чтобы, пользуясь заработанным по крупицам, реальными делами авторитетом попользовался такой “кандидат от Яблока”. Это мой район, это мои избиратели и я не дам ввести их в заблуждение!», – пояснил свое решение Меньшиков.

В заключение Меньшиков обратился к сторонникам за помощью в сборе подписей для участия в выборах в МГД. Демарш Меньшикова стал очередным проявлением системного кризиса в московском отделении партии «Яблоко». В июле 2018 года партийная ячейка в столице осталась без руководителя, когда с поста ее председателя был снят Сергей Митрохин. До сих пор руководство партии не определилось с выбором нового главы московского отделения.

Кандидатуру Анастасии Брюхановой «Яблоко» выдвинуло на выборы в Мосгордуму от 42 избирательного округа, в который входят районы Дорогомилово, Раменки и часть района Фили-Давыдково.