Московское отделение ДОСААФ успешно встало на лыжню

Общество

5 февраля в Москве под эгидой местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) состоялось мероприятие «ДОСААФовская лыжня-2021». Участники встали на лыжи и прошли маршрут дистанцией 3 км.

В мероприятии приняли участие сотрудники Военного комиссариата Москвы, а также все желающие в возрасте от 15 до 75 лет. Среди участников был и председатель московского ДОСААФ Вячеслав Иванович Нинченко, а также представители организации героев РФ и СССР.