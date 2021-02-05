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Московское отделение ДОСААФ успешно встало на лыжню

Антон Мельников
5 февраля, 2021 17:48
1 мин
Антон Мельников
5 февраля, 2021 17:48
1 мин
Pixabayв
Pixabay

5 февраля в Москве под эгидой местного отделения Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) состоялось мероприятие «ДОСААФовская лыжня-2021». Участники встали на лыжи и прошли маршрут дистанцией 3 км.

«Русская планета»
«Русская планета»

В мероприятии приняли участие сотрудники Военного комиссариата Москвы, а также все желающие в возрасте от 15 до 75 лет. Среди участников был и председатель московского ДОСААФ Вячеслав Иванович Нинченко, а также представители организации героев РФ и СССР.

«Русская планета»
«Русская планета»
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