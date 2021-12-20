Московским школьникам могут дать неожиданные выходные
Ученики московских школ смогут остаться дома в случае сильных морозов. Об этом заявил департамент образования и науки города Москвы.
Согласно прогнозу центра погоды «Фобос», в ближайшие дни Москву ожидает сильное похолодание с морозами ниже 20 градусов.
По сообщению департамента образования, если температура воздуха опустится ниже минус 25 градусов — ученики начальной школы и детсадовцы смогут остаться дома. При похолодании ниже минус 28 градусов — отдохнут от посещения школы ученики средних классов. Если температура упадет ниже минус 31 градуса, то в школу смогут не ходить и старшеклассники.
Подобные нормы предусмотренные действующим законодательством. При этом, даже при таких низких температурах, школы обязаны обеспечить комфортную температуру в помещениях.
«Школы продолжают работать в установленном режиме и организуют учебный процесс для детей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами», — цитирует московский департамент образования РИА «Новости».