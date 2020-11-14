Московский ЦУМ пострадает из-за неадекватных «яблочников»

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Московский ЦУМ нарвался на коронавирусные санкции. Всему виной жаждавшие айфона несознательные граждане.

Торговый центр может раскошелиться на сумму до 1 млн рублей по причине несоблюдения социальной дистанции. Поводом для очереди стали продажи новых iPhone.

Как сообщает Znak.com, причиной, помимо отсутствия дистанцирования покупателей, стало тотальное несоблюдение масочного режима. Представителю ЦУМа пришлось идти на серьезный разговор с властями.