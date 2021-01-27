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Московский пенсионер отдал лже-врачам 3 млн рублей

Артем Денисов
27 января, 2021 07:30
1 мин
Артем Денисов
27 января, 2021 07:30
1 мин
рубли
pixabay.com

В Смоленской области задержаны женщины, которые обманули 88-летнего московского пенсионера на 3 млн рублей.

Мошенницы, которые представились медработниками, проникли в квартиру пожилого человека. Отвлекая его разговорами, аферистки похитили наличные. Однако подозреваемые попали на камеры наружного видеонаблюдения.

Похищенные деньги сотрудники правоохранительных органов не нашли. Лже-врачи сообщили, что потратили более 3 млн рублей на покупку вещей для детей. Теперь им грозит до 10 лет свободы, пишут «Известия».

В прошлом году в Санкт-Петербурге банковский счет пенсионера опустел на 30 млн 359 тысяч рублей.

В преступлении подозревается бывший менеджер банка, который управлял активами VIP-клиента. Как считает следствие, сотрудник финансового учреждения злоупотребил доверием пожилого человека и похитил его деньги.

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москва
Мошенники
Пенсионер
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