Московский метрополитен зовет на работу знающих узбекский и таджикский языки граждан
Московский метрополитен начал зазывать на работу граждан, разговаривающих на узбекском и таджикском языках. Соответствующие объявления о наборе персонала появились на сайтах трудоустройств 11 октября.
Вакансии звучат следующий образом: «кассир со знанием языков (узбекский/таджикский)» и «специалист по работе с пассажирами (со знанием языка узбекский/таджикский)». Зарплата ожидается от 39 тысяч рублей.
Пока подобные кадры требуются только для двух станций Московского метрополитена: «Прокшино» и «Лесопарковая». Они входят в городское поселение Сосенское, в котором только официально зарегистрировано 66 тысяч мигрантов, а проживают при этом в сельской местности 162 тысячи человек.
Напомним, здесь с сентября навигация в метро и на автобусных остановках переведена на таджикский и узбекский языки, мигрантам даже не нужно учить русский языке, передаёт Telegram-канал «Readovka».