Московский метрополитен решил защищаться от пассажиров электрошокерами за 14 млн рублей
Московский метрополитен закупает 592 дистанционных электрошокера.
Их общая стоимость составит 14,4 млн рублей. Устройства предназначены для сотрудников службы безопасности подземки, следует из сайта госзакупок. Метрополитен закупит 59 многозарядных шокеров, 533 однозарядных и 193 сменных картриджа для них.
Закупаемые многозарядные шокеры будут иметь лазерный прицел.
По данным представителя Московского метрополитена, шокеры предназначены для спецгрупп, реагирующих на попытки несанкционированного проникновения на закрытые объекты метро, к которым относятся шахты и тоннели, сообщают «Открытые медиа».
Ранее сообщалось, что видеокамеры московского метрополитена получат новую функцию. Они смогут находить в толпе людей, которым срочно требуется помощь медиков.