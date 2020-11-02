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Московский «лимонадный отравитель» усыпил и ограбил 30 прохожих

Лилия Караева
2 ноября, 2020 15:48
1 мин
Газировка
Piqsels.com

Уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов отравил 30 прохожих в Москве. Он предлагал прохожим газировку, в которой растворял психотропные вещества, и грабил их.

Расследование уголовного дела против Сабанова завершено. Об этом сообщила официальный представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Следствием установлено, что среди 30 пострадавших было трое несовершеннолетних. С мая по июнь 2019 года он знакомился с прохожими в районе Чистых прудов и на Хохловской площади, в парке «Горка» и баре «Зинзивер». Мужчина предлагал им выпить лимонад, а в случае отказа незаметно добавлял вещество в бутылку, которая была у жертвы. После выпитой газировки они теряли сознание, а Сабанов похищал ценные вещи.

Дело отравителя направлено в суд, пишет Lenta.ru.

В июне сообщалось, что прокуратура накажет полицейских в связи с расследованием дела «московского отравителя»

темы
Москва
уголовное дело
отравитель
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