Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Московские власти «спихнули» вину за рост заболеваемости COVID-19 на горожан

Антон Мельников
6 октября, 2020 23:40
1 мин
d
Pixabay

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что основной причиной роста заражения коронавирусом являются жители города, которые не соблюдают масочный режим.

«После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но основная и, на мой взгляд, основная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», - заявила Ракова.

Заммэра отметила, что в Москве достигнуты весенние показатели заболеваемости и больничных мест для всех пациентов с COVID-19 может не хватить.

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто не оказаться здесь», - цитирует чиновницу Telegram-канал «Подъём».

темы
Москва
коронавирус
заражение
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!