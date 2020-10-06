Московские власти «спихнули» вину за рост заболеваемости COVID-19 на горожан

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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что основной причиной роста заражения коронавирусом являются жители города, которые не соблюдают масочный режим.

«После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но основная и, на мой взгляд, основная причина — это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», - заявила Ракова.

Заммэра отметила, что в Москве достигнуты весенние показатели заболеваемости и больничных мест для всех пациентов с COVID-19 может не хватить.

«На сегодняшний день мы имеем необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их ни разворачивали, им когда-то придёт конец. Сегодня вы откажетесь надевать маску, завтра кто-то из ваших близких может просто не оказаться здесь», - цитирует чиновницу Telegram-канал «Подъём».