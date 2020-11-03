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Московские власти хотят обеспечить «детей войны» зубными протезами

Марьям Ибрагимова
3 ноября, 2020 11:54
1 мин
Фото: stepnaya-now.ru
Фото: stepnaya-now.ru

В Москве хотят расширить меры соцподдержки жителей города, которые относятся к категории «дети войны». Об этом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников написал на своей странице в Facebook.

Предполагается, что эта категория граждан сможет получить в столице право на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта, в том числе пригородного ж/д транспорта, а также преимущественное право при вступлении в садоводства.

Сообщается также, что «детей войны» обеспечат бесплатными путевками на санаторно-курортные лечение, а в случае необходимости, им изготовят и отремонтируют зубные протезы. Также москвичи, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, получат преимущественное право при приеме в организации стационарного и полустационарного обслуживания.

Законопроект будет рассмотрен депутатами Мосгордумы в ближайшее время.

темы
Москва
Мосгордума
дети войны
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