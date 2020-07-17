Московские силовики сломали позвоночник бывшему коллеге по просьбе подполковника

Общество

Фото: mos.ru

В Москве сотрудники правохранительных органов жестоко избили бывшего сотрудника Центрального аппарата МВД Руслана Минасова, который приехал к главному зданию министерства для выяснения отношений со своей бывшей подругой-подполковником Центрального аппарата МВД.

По информации канала ВЧК-ОГПУ, мужчина пытался поговорить с бывшей девушкой ою их взаимоотношениях, однако разговор не задался. Тогда сотрудница Центрального аппарата МВД попросила двух своих коллег разобраться с бвшим парнем по-мужски.

В итоге силовики жестко избили бывшего полицейского на глазах у прохожих, закинули его в багажник и увезли в ОМВД России по району Якиманка. Туда избитому мужчине вызвали скорую помощь.

Прибывшие в отлео врачи зафиксировали у пострадавшего перелом позвоночника, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, предплечья, локтя, кисти и таза.

А виновники избиения начали утверждать, что просто нашли бывшего сотрудника правоохранительных органов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, потому и доставили в отдел. Из больницы предполагаемые преступники ушли вместе с деньгами из сумки постарадавшего. По информации Readovka, находилось там не меньше 30 тысяя рублей.

По факту случившегося проводится проверка.