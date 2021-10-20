Московские поликлиники смогут бесплатно выдавать лекарства от болезней сердца два года
.Социальные аптеки, расположенные в городских поликлиниках Департамента здравоохранения города Москвы, будут в течение двух лет бесплатно выдавать препараты «сердечникам». Ранее у медучреждений было право обеспечивать льготными медикаментами год.
Бесплатные лекарства смогут получить пациенты с мерцательной аритмией или гиперлипидемией, а также люди после инсульта или инфаркта миокарда.
Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства Москвы.
Действующая программа обеспечения бесплатными лекарствами граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, была принята в октябре 2019 года.
Бесплатные лекарства отпускаются только по рецептам. В 2021 году бесплатные лекарства получили свыше 130 тысяч москвичей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями без инвалидности.