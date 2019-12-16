Московские отходы поедут в вымирающие регионы

Протоколы московских мусорщиков

Столица России подготовила план по обращению с бытовыми отходами. За 10 лет до 2029 года включительно Москва намерена «экспортировать» 60 млн т мусора – для сравнения, все жители города, включая нелегальных мигрантов, в сумме весят лишь чуть более 1 млн тонн.

Проект был выложен для широкого обсуждения в строгой тайне от москвичей и тем более жителей окрестных регионов: к моменту, когда его обнаружил один из Telegram-каналов, срок приема замечаний истек, а до конца общественного обсуждения оставалось несколько часов. Например, комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты России вообще не видела этого документа и, следовательно, не смогла сформировать свою точку зрения по его поводу. «Протесты граждан и неопределенность с тарифами приводят к тому, что инвесторы не хотят вкладывать средства в этот рынок» – с неподражаемой наивностью сетует глава комиссии Альбина Дударева.

На самом деле, конечно, никакие инвесторы Москве не нужны. У нее есть бюджет, который нужно правильно распределять между нужными организациями и просто уважаемыми людьми. Отсюда и секретность, как у плана «Барбаросса». Но об этом ниже.

Хорошие инвестпроекты

В общей сложности за 10 лет в Москве должно образоваться 83 млн т мусора, то есть 23 млн останется в столице – интересно, понимали ли жители «новой Москвы», что «старая» фактически присоединила их как большую свалку.

Московская область получит 3,4 млн т отходов в год – это уже решенное дело, правительство Подмосковья давно уже стало филиалом Тверской, 13.

Калужская область согласилась на 1,56 млн, а протесты возле деревни Михали прошли без «шиесовского» резонанса.

Губернатор Анатолий Артамонов назвал это «хорошим инвестиционным проектом с большим количеством привлекательных рабочих мест, хорошей налоговой базой». Надо отметить, что Артамонов является очень неплохим руководителем, Калужская область, которую он возглавляет 20-й год, находится в приличном состоянии. Вот только жители не ценят – их число за это время сократилось на 6%

Центр, Север и Восток Москвы намерены осчастливить своим мусором Владимирскую область, благо с начала века там и так стало на 14% жителей меньше. Туда, однако, уедет лишь порядка 9 млн т – владимирский губернатор Владимир Сипягин выступает против столь своеобразного «импорта». Более того, сейчас официальные источники в области отрицают наличие каких-либо соглашений с Москвой.

Архангельская область в проекте отсутствует. Ситуация вокруг полигона в Шиесе очень напряженная, и московские власти решили «не дразнить гусей», хотя неофициально, говорит источник РБК, проект захоронения отходов там никто не отменял.

Несмотря на многолетнюю целенаправленную работу по сокращению числа жителей Калужской и Владимирской областей, они еще не стали такими же заброшенными, как, например, Псковская, Кировская или та же Архангельская (минус 17% с начала века). И таких удаленных от жилья участков, как полигон в Шиесе, там пока еще нет. А значит, протесты потенциально могут стать куда более яркими, так что без секретности тут не обойтись.

Серьезные люди

100-страничный проект в числе прочего содержит перечень операторов обращения с отходами в Москве. Наиболее крупный из них – ООО «Хартия» Игоря Чайки, по первой профессии сына генпрокурора. Есть и другие игроки, но все они будут работать только до конца действующих контрактов. С 2029 года сбором, вывозом и прочими операциями с малоаппетитной частью московской жизни займется единый оператор, который с высокой вероятностью будет либо «Хартией», либо одной из многочисленных дочек темпераментного «Ростеха», либо их симбиозом. АО «РТ-Инвест» с шестью сотрудниками уже выиграло тендер и собирается строить мусоросжигательные заводы в Московской области. Выступления местного населения можно подавлять оружием, благо «Ростех» – один из крупнейших его производителей в мире. Структура владения «РТ-Инвестом» перестала быть прозрачной после того как журналисты вскрыли сложную систему владения ООО «РТ-Инвест», где госкорпорация имела лишь контрольный пакет, а остальное принадлежало гендиректору Андрею Шипелову, поднявшемуся во многом за счет тестя, видного нижегородского единороса Вадима Агафонова. Что характерно, в Нижегородскую область Москва мусор не везет…

Эти компании работают по господряду, то есть за бюджетные деньги. При этом в информационном поле нанятые ими журналисты и чиновники старательно выдают мусоросжигание за переработку (на этом подлоге поймали даже тогдашнего министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского), переставляют местами термины, словом, морочат людям головы

Только удается это все хуже и хуже.

А могли бы жить

Ненавистники Москвы, то есть примерно 100 миллионов граждан России, всей душой выступили бы за закон, заставляющий регионы решать проблемы со своими отходами на собственной территории. Именно из-за подобных настроений у нас фактически запрещены референдумы.

Между тем территории Новой Москвы действительно вполне хватило бы для решения всех мусорных проблем столицы при условии жестко раздельного сбора мусора, создания эффективных сортировочных центров и сети предприятий по переработке вторичного сырья. Подобная схема может быть коммерчески успешной даже при полном освобождении граждан от платы за вывоз мусора – потому что уже сам этот мусор становится материальной ценностью. Эта система не нова, она существует в Европе, ее можно перенимать, отлаживать, придумывать что-то новое на ее основе.

Но для этого надо инвестировать, работать над налаживанием производства, искать рынки сбыта – то, чего наш придворный бизнес делать категорически не умеет

Поэтому вместо созидания мы видим банальный сбор денег как напрямую с населения, так и из бюджета (с того же населения, но опосредованно). И одновременно – удар по здоровью этого самого населения.

Неужели по чьему-то мнению в Калужской, Владимирской и Архангельской областях все еще слишком много народа? Ребята, очнитесь, «Барбаросса» не сработает: после того что вы сделали с этой землей, немцы туда не поедут.