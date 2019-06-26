Московские оппозиционеры не поделили волонтеров

Начальник избирательного штаба кандидата в депутаты Мосгордумы Владимира Милова Яна Герасимова обвинила представителя московской ячейки «Яблока» Максима Каца в попытке перекупа волонтеров. По ее словам, в последние дни сборщикам подписей в пользу Милова стали массово приходить сообщения с предложением сменить место работы и собирать подписи за Дарью Беседину, чью кандидатуру выдвинул Кац.

Версии о причастности к провокации третьих сил в штабе Милова сходу отвергают. Координатор волонтеров Милова Владимир Путилин также убежден, что за этим стоит Максим Кац.

«Знакомые совершенно вне политики из Татарстана скрины стали слать как их хантят. Если вы наивный дурачок и верите, что это происки кровавой мэрии против честнейшего Каца, то вот объясните, зачем мэрии хантить и писать людям из внеполитики и не в Москве?», – написал Путилин на своей странице в Facebook.

Впрочем, реакция сотрудников штаба Милова не совсем понятна, ведь еще 20 июня Яна Герасимова сама публично призывала волонтеров других самовыдвиженцев «помогать тем, кто близок к этой победе над избиркомом и властью». В этом ее поддержал и сам Милов.

«Да, я открыто зову вас в другие штабы. Можете считать это грубостью или чем-то плохим», – писала тогда Герасимова.

Теперь же ее риторика кардинально изменилась.

«Мы все знаем как Максимка [Кац] не любит проигрывать (из года в год, предлагая победить), и как любит показывать красивые циферки. Ну а что, неплохая схема. Какие-нибудь дураки поведутся», – пишет возмущенная Герасимова.

Примечательно и то, что подписная кампания Дарьи Бесединой фактически успешно завершена – сомнений в том, что она наберет необходимое количество подписей избирателей, не осталось. Крайне сомнительно, что на этом этапе ей срочно понадобилось такое количество сборщиков подписей, что их было решено переманивать у других оппозиционеров.

Ситуация у Владимира Милова прямо противоположная – у него шансов за оставшиеся до 5 июля дни собрать недостающие подписи все меньше. Тем громче с его стороны звучат обвинения в адрес конкурентов, мэрии и даже консьержей.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября. Всем кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам необходимо собрать в свою поддержку подписи 3% избирателей своего округа для официальной регистрации на выборах.