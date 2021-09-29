Московские мужчины тратятся на маникюр в ногтевых сервисах
Столичные ногтевые сервисы всё чаще посещают лица мужского пола, проанализировала компания «Эвотор» по оплатам с банковских карточек. С 1 по 20 сентября 2021 года среднее количество чеков выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В выборку «Эвотора» попали данные чеков с более чем 800 тысяч терминалов оплаты. Средняя стоимость мужского маникюра составила 1044 рублей. При этом специалисты отмечают, что мужской маникюр – не массовая услуга специализированных заведений.
Как пишет Газета.RU, которая ознакомилась с исследованием, всего москвичи тратят на салоны красоты и парикмахерские порядка 2067 рублей. Средняя стоимость женской стрижки составляет 1702 рубля, маникюра — 1650 рублей. По России средний чек ниже — 1419 рублей, однако он на 12% выше, чем в 2020 году. Средняя цена женской стрижки выросла на 6%, до 868 рублей, а маникюра c покрытием — на 5%, до 1533 рублей.
Ранее «Русская планета» писала об исследовании LOLOCLO, касающемся выбора детской одежды.