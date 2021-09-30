Московские инструкторы смогут обучать вождению на трассах
Автошколы Москвы больше не ограничены в выборе дорог для обучения вождению начинающих автомобилистов и мотоциклистов. С инициативой снять запрет учебной езды по магистралям по всей России выступило МВД. Соответствующие коррективы появились в приказе Минпросвещения.
Запрет на учебную езду на автотрассах был прописан в ПДД. Сейчас на бумаге его уже нет, но по факту никто до сих пор учиться на магистралях не мог - не было соответствующего приказа.
Ограничение было обусловлено мерами безопасности. Новичков опасались допускать на скоростные трассы во избежание непоправимых последствий. Однако в ГИБДД теперь считают, что нужно сразу учиться в реальных условиях движения.
Как прокомментировал для «Русской планеты» московский инструктор Дмитрий Рудин из авто- и мотошколы Ильдара, учебная езда на магистрали пойдёт только на пользу начинающим водителям. «Лучше инструктор покажет, как ездить на скоростных трассах, чем сам ученик будет с этим разбираться. К примеру, ты ни разу не выезжала на МКАД. Выезды, заезды на МКАД – это важно. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу учебной езды на магистралях. Бояться нечего – инструктор рядом, он подстрахует», – поделился мнением Рудин.