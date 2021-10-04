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Московская область поищет подрядчика для создания приложения для оплаты платных парковок
4 октября, 2021 21:46
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quto.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отреагировал на многочисленные жалобы по долгому ожиданию оплаты парковок вблизи парков и поручил сделать приложение.
Он обратился к руководителю Министерства госуправления, ИТ и связи Максиму Рымаре.
«Не нужно стоять в очереди. Нужно сделать приложение, и в одно касание тему снять», – заявил Воробьев.
Ранее в центре Петербурга объявили о запуске более 60 тысяч новых парковочных мест до 2023 года.
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