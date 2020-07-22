Мошенники заражают вредоносным ПО под видом сериалов Netflix

Общество

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Злоумышленники нашли новую возможность проникать в чужие компьютеры.

Они прикрываясь популярными сериалами стримингового сервиса Netflix. С января 2019 года по апрель 2020 года «Лаборатория Касперского» обнаружила более 22 тысяч попыток заражения устройств вредоносным программным обеспечением, в названии которых упоминался Netflix.

Как правило в качестве приманки использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый — хит сезона».

Хакеры прописывают заголовки к опасному ПО, используя названия популярных шоу. По словам экспертов, чтобы обезопасить свои данные, необходимо установить надежную защиту на устройства и пользоваться официальными проверенными ресурсами, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, миллиарды гаджетов оказались под угрозой из-за уязвимости Wi-Fi, говорится в исследовании компании ESET.

Специалисты выяснили, что при помощи уязвимости в чипе Wi-Fi хакеры могут проникать в смартфоны пользователей. Злоумышленники могут взломать устройство при отключении его от беспроводного соединения или при падении мощности сигнала. При этом преступники могут завладеть даже зашифрованными данными.

Больше всего подвержены взлому смартфоны Phone XR, 6, 6s и Phone 8, а также линейки Samsung Galaxy, Google Nexus, Xiaomi Redmi, ноутбуки и планшеты MacBook, iPad Air, устройства Amazon Kindle и другие устройства.