Мошенники научились подглядывать через веб-камеру незаметно
Стало известно, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру.
Как сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, сделать это довольно сложно. Ранее для этого придумали индикатор, показывающий, что камера осуществляет запись, однако злоумышленники научились это обходить.
Среди признаков слежки - «зависание» компьютера или смартфона в те моменты, когда есть подключение к интернету, а также появление неизвестных программ, которые существенно замедляют работу.
Щельцин отмечает, что для того чтобы избежать слежки через веб-камеру, не нужно делать перед ней то, что может навредить пользователю, если запись потенциально окажется в чужих руках.
Также необходимо следить за актуальностью антивирусов на компьютере, сообщает «Прайм».
Ранее стало известно, что делать в случае кибератаки на смартфон. При обнаружении атак на гаджет необходимо его отключить от Wi-fi, мобильных сетей, Bluetooth и попытаться выяснить, как действовали злоумышленники.
Если через мобильные приложения, их стоит удалить, если при помощи вируса — просканировать телефон антивирусной программой и удалить его. Если через сеть – удалить файлы, которые хакеры смогли получить, и больше этой сетью не пользоваться.