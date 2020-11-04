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Мошенники научились подглядывать через веб-камеру незаметно

Артем Денисов
4 ноября, 2020 23:23
2 мин
смартфон
Фото: Pixabay

Стало известно, как проверить, не шпионят ли за вами через веб-камеру.

Как сообщил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, сделать это довольно сложно. Ранее для этого придумали индикатор, показывающий, что камера осуществляет запись, однако злоумышленники научились это обходить.

Среди признаков слежки - «зависание» компьютера или смартфона в те моменты, когда есть подключение к интернету, а также появление неизвестных программ, которые существенно замедляют работу.

Щельцин отмечает, что для того чтобы избежать слежки через веб-камеру, не нужно делать перед ней то, что может навредить пользователю, если запись потенциально окажется в чужих руках.

Также необходимо следить за актуальностью антивирусов на компьютере, сообщает «Прайм».

Ранее стало известно, что делать в случае кибератаки на смартфон. При обнаружении атак на гаджет необходимо его отключить от Wi-fi, мобильных сетей, Bluetooth и попытаться выяснить, как действовали злоумышленники.

Если через мобильные приложения, их стоит удалить, если при помощи вируса — просканировать телефон антивирусной программой и удалить его. Если через сеть – удалить файлы, которые хакеры смогли получить, и больше этой сетью не пользоваться.

темы
технологии
хакеры
смартфон
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