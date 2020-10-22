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Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

Марьям Ибрагимова
22 октября, 2020 17:29
1 мин
Фото: prov-telegraf.ru
Фото: prov-telegraf.ru

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову, устроившему смертельное ДТП. Артист проведет в колонии 7,5 лет.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели человека в дорожно-транспортном происшествии. Полтора месяца назад его приговорили к 8 годам заключения в колонии общего режима.

Сегодня Мосгорсуд рассматривал жалобу актера и его адвоката на вынесенный приговор. Защита просила отпустить артиста на волю, назначив в качестве наказания четыре года условно, либо заменить реальный срок на колонию-поселение.

«Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства добровольную компенсацию морального вреда потерпевшим, которую выплатил Ефремов. В результате актеру снизили назначенное наказание до 7,5 лет лишения свободы», – сообщает «360».

темы
колония
ДТП
Мосгорсуд
Ефремов
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