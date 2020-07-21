Моряков из России приговорили к 253 годам колонии за торговлю людьми и другие преступления

Общество

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Власти Греции приговорили двух моряков из России к заключению в колонии. Каждый получил срок в 253 года. Среди обвинений – незаконная торговля людьми, нелегальная перевозка мигрантов и иные преступления.

«Такой высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, еще к этому добавлены наказания за иные преступления», - цитирует заявление вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова РБК.

Моряки свою вину отрицают.