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Моряков из России приговорили к 253 годам колонии за торговлю людьми и другие преступления

Антон Мельников
21 июля, 2020 19:28
1 мин
ы
Pixabay

Власти Греции приговорили двух моряков из России к заключению в колонии. Каждый получил срок в 253 года. Среди обвинений – незаконная торговля людьми, нелегальная перевозка мигрантов и иные преступления.

«Такой высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, еще к этому добавлены наказания за иные преступления», - цитирует заявление вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова РБК.

Моряки свою вину отрицают.

темы
Греция
тюрьма
россияне
приговор
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