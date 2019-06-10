Мороженое: Опасное летнее лакомство

Специалисты год из года твердят: мороженое – не самый лучший способ охладиться в жару. Во-первых, это очень калорийная пища, а во-вторых, в мороженом слишком много сахара. Тем не менее, именно летом продажи этого лакомства бьют все рекорды. Рассказываем, чем опасно мороженое в жару, а также инструктируем, как правильно его есть.

Чем опасно мороженое?

Все знают, что обычное молоко не слишком-то хорошо утоляет жажду. Мороженое, по сути – это замороженное молоко с кучей самых разных добавок. В нем много сахара, к тому же, производители нередко добавляют в мороженое пальмовое масло, а не традиционные молочные жиры. И то, если честно напишут об этом на упаковке. Такое масло хуже усваивается организмом и сильно бьёт по пищеварительной системе – печени, поджелудочной железе. Вот почему мороженое в жару в особенности не рекомендуют детям. А виды мороженого с различными добавками в виде шоколадного соуса и карамели не особенно полезны в жару и взрослым, калорийность таких лакомств способна вывести из строя пищеварительную систему даже у вполне здоровых людей.

Но ведь оно холодное, а холод – то, что нужно в жару, скажете вы. И будете неправы. Во-первых, от резких перепадов температур может пострадать зубная эмаль. Во-вторых, в организме каждого человека живут бактерии, которые в нормальных условиях не особо активны, но при определённом стечении обстоятельств начинают активно размножаться, как итог – привет, ангина, ОРЗ и даже бронхит, в самое лучшее время года.

Условия эти мы создаём сами, когда пьём слишком холодную воду и едим ледяное мороженое. От холода сужаются сосуды, уменьшается приток крови, несущей лимфоциты, к миндалинам, как следствие – падает местный иммунитет, и бактерии с криками «ура!» бросаются в атаку.

Что говорит наука

Вам кажется очевидным, что, если съесть что-нибудь холодненькое в жару, то это поможет организму охладиться. Но это не так. Метаболизм устроен несколько иначе. Когда в ваш желудок поступает слишком холодная пища или жидкость – тело сперва потратит некоторое количество энергии, чтобы довести это всё до нормальной температуры.

А затем, при переваривании калорийной пищи температура тела наоборот повысится, и первоначальный охлаждающий эффект будет полностью сведён на нет теплом, выделяемым пищеварительной системой, которое необходимо для переваривания калорийного мороженого.

То же, к слову, касается холодной воды. Удивительно, но от жары куда лучше поможет умеренно тёплый чай (около 35 градусов по Цельсию), а также простая вода без газа, комнатной температуры.

Инструкция по поеданию

Изучив главные опасности, которые таит в себе кажущийся безобидным стаканчик с мороженым, можно свести некоторые из них к минимуму. Итак, вот что советуют делать специалисты для того, чтобы не подвергать организм риску:

1. Едим дома

Если в жаркий денёк вы совсем не можете без мороженого – то врачи советуют есть его в помещении, а не на улице. В горячем воздухе города в летний период слишком много вредных веществ – городская пыль, аллергенная пыльца, выхлопные газы. К тому же, в жару, да на солнышке мороженое слишком быстро тает, как следствие – вы будете есть его с удвоенной скоростью, что крайне вредно для горла. Так что смело покупайте заветный брикет пломбира и несите его домой.

2. Едим понемногу, не налегаем

Лучше всего дать мороженому слегка подтаять, и есть его ложечкой – а для этого сперва стоит выполнить условия из предыдущего совета. Ежели вы всё же решились угоститься стаканчиком в обеденный перерыв или во время прогулки в парке – то вот вам ещё один лайфхак: не покупайте больше одной порции. И ешьте понемногу, помня об опасности ОРЗ.

3. Выбираем правильный сорт

Кроме традиционных видов мороженого, есть и такие, в которых снижено содержание сахаров, а также молочных и растительных жиров. Это всем известный фруктовый лёд, а также сорбет, или щербет. В таком мороженом больше фруктового сока, оно значительно ниже по калорийности, а значит, употребление этих сортов в жару предпочтительнее. Но перед покупкой следует внимательно изучить упаковку. Если в составе фруктового льда есть красители, загустители, эмульгаторы и консерванты – проходим мимо.