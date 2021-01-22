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Общество
Моргенштерна могут оштрафовать в Уфе из-за песни
22 января, 2021 17:46
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Flickr
Скандальный представитель рэп-сообщества, носящий псевдоним Моргенштерн может расстаться с 300 тысячами рублей. Его обвиняют в нарушении авторских прав.
Судебное заседание пройдет 2 марта в 11.15. Истец настаивает, что рэпер незаконно использовал его песню на своем ютуб-канале.
Как передает РИА «Новости», заседание пройдет в Кировском районном суде города Уфа.
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