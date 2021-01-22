Моргенштерна могут оштрафовать в Уфе из-за песни

Общество

Скандальный представитель рэп-сообщества, носящий псевдоним Моргенштерн может расстаться с 300 тысячами рублей. Его обвиняют в нарушении авторских прав.

Судебное заседание пройдет 2 марта в 11.15. Истец настаивает, что рэпер незаконно использовал его песню на своем ютуб-канале.

Как передает РИА «Новости», заседание пройдет в Кировском районном суде города Уфа.